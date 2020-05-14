В Бельгии определяют приоритетные группы для будущей вакцинации против коронавируса

Высший совет здравоохранения Бельгии предложил определить приоритетные группы для будущей вакцинации, сообщили в четверг издания группы SudPresse.

В своих рекомендациях Минздраву страны о перспективах вакцинации против COVID-19 он делает вывод, что, когда вакцина будет изготовлена, ее на всех не хватит.

"Продвижение в этом вопросе до сих пор неконкретное, потому что никто пока не обладает данными о первой вакцине, которая будет выпущена, об ее характеристиках и другой информацией. Однако несомненно, что ее не хватит на всех", - приводит SudPresse слова инфекциониста, председателя секции "Вакцина" Высшего совета здравоохранения Ива ван Летема.

По заявлению ван Летема, в приоритетные группы войдут люди 65 лет и старше, так как 90% летальных исходов от коронавируса и мест в реанимационных отделениях приходится на эту возрастную категорию.

Вторая группа - лица с повышенным давлением или диабетом, так как 82% скончавшихся моложе 65 лет имели эти заболевания.

В первую приоритетную тройку также вошел медицинский и парамедицинский персонал, занимающийся коронавирусными больными, сообщил ван Летем.

В Бельгии, согласно данным Минздрава, за минувшие сутки выявлено 307 новых заражений коронавирусом (202 накануне). Общее число подтвержденных в стране случаев инфицирования COVID-19 возросло до 54288.

При этом за сутки скончались 60 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее количество летальных исходов инфицированных достигло 8903.

Число госпитализированных с COVID-19 пациентов в стране сократилось со среды на 119 человек, в том числе в палатах интенсивной терапии - на 20, сообщается в коммюнике министерства здравоохранения.