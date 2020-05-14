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Дальнее зарубежье 14.05.2020 16:49

Школьники в Финляндии вернулись к учебе незадолго до начала каникул

В Финляндии школьники вернулись к обучению в школах за примерно две недели до летних каникул, но сохраняют дистанцию друг от друга, сообщает в четверг BBC.

Школьникам запрещено собраться в большие группы на детских площадках. Многие помещения в школе оборудованы теперь под дополнительные учебные классы, чтобы учащиеся находились на большей дистанции друг от друга, чем обычно.

Более восьми недель школьники в Финляндии не посещали занятия в школе из-за вспышки коронавируса в мире.

Однако в профсоюзе учителей обращают внимание на то, что возвращение к учебе пока что может быть опасным и для детей, и для преподавателей.

Летние каникулы в школах в Финляндии начинаются в начале июня.

Всего в Финляндии выявлено более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 284 человека.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ШКОЛЬНИКИ, УЧЕБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]