Столтенберг: нельзя ставить знак равенства между Хафтаром и Сарраджем, так как последний - признан ООН

В НАТО поддерживают усилия по решению ливийского конфликта, но при этом считают нужным поддерживать главу правительства национального согласия Файеза Сарраджа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В случаях с Ливией и Сирией мы поддерживаем попытки ООН найти мирное решение. В том, что касается Ливии, то все стороны должны соблюдать эмбарго на поставку оружия. При этом нельзя одинаково воспринимать силы, возглавляемые Хафтаром и правительство Сарраджа - ведь это правительство признано ООН. Поэтому в НАТО готовы поддерживать базирующееся в Триполи правительство", - сказал он в интервью газете "Репубблика".

Триполи в настоящее время находится под контролем сторонников правительства национального согласия. Они ведут бои близ ливийской столицы с бойцами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.