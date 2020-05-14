Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8377 RUR   0.023 GBR   2.0756 TRY   0.244

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 25.29 -0.49 Brent 29.19 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2020 17:02

Столтенберг: нельзя ставить знак равенства между Хафтаром и Сарраджем, так как последний - признан ООН

В НАТО поддерживают усилия по решению ливийского конфликта, но при этом считают нужным поддерживать главу правительства национального согласия Файеза Сарраджа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В случаях с Ливией и Сирией мы поддерживаем попытки ООН найти мирное решение. В том, что касается Ливии, то все стороны должны соблюдать эмбарго на поставку оружия. При этом нельзя одинаково воспринимать силы, возглавляемые Хафтаром и правительство Сарраджа - ведь это правительство признано ООН. Поэтому в НАТО готовы поддерживать базирующееся в Триполи правительство", - сказал он в интервью газете "Репубблика".

Триполи в настоящее время находится под контролем сторонников правительства национального согласия. Они ведут бои близ ливийской столицы с бойцами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ЛИВИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Столтенберг проведет встречу со спецпредставителем ООН по Ливии Генсек НАТО призвал Россию не следовать "сирийскому сценарию" в Ливии и оказать содействие ООН в нормализации ситуации Генсек НАТО сообщает о получении от Ливии запроса на помощь в укреплении безопасности Генсек НАТО обеспокоен похищением премьера Ливии, призывает его освободить Для генсека НАТО важно, чтобы "новая Ливия" продолжала двигаться к демократии Правозащитники призывают расследовать случаи гибели мирных ливийцев в результате авиаударов НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]