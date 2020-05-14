Столтенберг: нельзя ставить знак равенства между Хафтаром и Сарраджем, так как последний - признан ООН

В НАТО поддерживают усилия по решению ливийского конфликта, но при этом считают нужным поддерживать главу правительства национального согласия Файеза Сарраджа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"В случаях с Ливией и Сирией мы поддерживаем попытки ООН найти мирное решение. В том, что касается Ливии, то все стороны должны соблюдать эмбарго на поставку оружия. При этом нельзя одинаково воспринимать силы, возглавляемые Хафтаром и правительство Сарраджа - ведь это правительство признано ООН. Поэтому в НАТО готовы поддерживать базирующееся в Триполи правительство", - сказал он в интервью газете "Репубблика".
Триполи в настоящее время находится под контролем сторонников правительства национального согласия. Они ведут бои близ ливийской столицы с бойцами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 27 раз - Минобороны
ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением танков и авиации
Баку ждет от Еревана конструктивности в вопросе обмена удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» - помощник президента Азербайджана
Президент Алиев назначил нового главу ADIF
Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт электроэнергии на 29%
Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,89 тыс. человек
Путин рассчитывает, что вакцина против коронавируса центра "Вектор" будет зарегистрирована в сентябре
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
AccessBank объявляет Тендер по закупке аккумуляторов
Банк Республика поддержал самозанятость уязвимых групп населения в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог