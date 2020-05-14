Более 131 тыс. налогоплательщик в Азербайджане обратились за господдержкой

На 13 мая число пострадавших в Азербайджане от коронавируса COVID-19 налогоплательщиков, обратившихся за государственной поддержкой, составляет 131,257 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"В частности для оплаты части зарплаты работающих по найму были зарегистрированы обращения 27,164 тыс. налогоплательщиков. Число их работников составляет 255,359 тыс. человек (объем запрашиваемой помощи – 92,3 млн манатов). Для поддержки микро-предпринимателям обратилось 96,196 тыс. налогоплательщиков (объем запрашиваемой помощи – 56,8 млн манатов)", - отметили в министерстве.

При этом на 13 мая фактическую помощь для оплаты части зарплаты работающих по найму получили 22,308 тыс. налогоплательщиков на сумму 44,2 млн манатов, для поддержки микропредпринимательства – 91,355 тыс. на сумму 54,4 млн манатов.

Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.

А.Мамедов