Более 131 тыс. налогоплательщик в Азербайджане обратились за господдержкой

На 13 мая число пострадавших в Азербайджане от коронавируса COVID-19 налогоплательщиков, обратившихся за государственной поддержкой, составляет 131,257 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"В частности для оплаты части зарплаты работающих по найму были зарегистрированы обращения 27,164 тыс. налогоплательщиков. Число их работников составляет 255,359 тыс. человек (объем запрашиваемой помощи – 92,3 млн манатов). Для поддержки микро-предпринимателям обратилось 96,196 тыс. налогоплательщиков (объем запрашиваемой помощи – 56,8 млн манатов)", - отметили в министерстве.
При этом на 13 мая фактическую помощь для оплаты части зарплаты работающих по найму получили 22,308 тыс. налогоплательщиков на сумму 44,2 млн манатов, для поддержки микропредпринимательства – 91,355 тыс. на сумму 54,4 млн манатов.
Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.
Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 27 раз - Минобороны
ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением танков и авиации
Баку ждет от Еревана конструктивности в вопросе обмена удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» - помощник президента Азербайджана
Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,89 тыс. человек
Путин рассчитывает, что вакцина против коронавируса центра "Вектор" будет зарегистрирована в сентябре
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Столтенберг: нельзя ставить знак равенства между Хафтаром и Сарраджем, так как последний - признан ООН
Школьники в Финляндии вернулись к учебе незадолго до начала каникул
В Бельгии определяют приоритетные группы для будущей вакцинации против коронавируса
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
AccessBank объявляет Тендер по закупке аккумуляторов
Банк Республика поддержал самозанятость уязвимых групп населения в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог