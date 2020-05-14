Турецкая Botas в сентябре прервет на 5 дней прием азербайджанского газа по ЮКТМ из-за ремонта на трубе

Турецкая газовая компания BOTAS (оператор турецкого участка газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум) в сентябре 2020 года планирует на пять дней остановить прием азербайджанского газа, поставляемого по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) в Турцию, говорится в сообщении BOTAS.

"По согласованию с компанией SCPC (South Caucasus Pipeline Company -оператор ЮКТМ), с 7 по 11 сентября 2002 года компания BOTAS остановит прием азербайджанского газа в собственную газотранспортную сеть из-за проведения на ней ремонтно-профилактических работ", - отмечается в информации.

BOTAS сообщает, что в период проведения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту в балансе между спросом и предложением газа никаких проблем не предвидится.

Трубопровод ЮКТМ (Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) протяженностью 690 км был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и первоначально предназначался для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1. В рамках Стадии2 газопровод ЮКТМ был расширен с 8 млрд кубометров в год до 25 млрд кубометров в год.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Н.Аббасова