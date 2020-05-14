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Дальнее зарубежье 14.05.2020 20:15

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии продолжает быстрый рост

В Бразилии за сутки выявили около 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заразившихся в стране превысило 192 тыс., сообщают бразильские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

Выздоровели к настоящему моменту 57,4 тыс. бразильцев, заразившихся коронавирусом. Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 13 тыс. человек.

Таким образом, Бразилия уже обогнала Францию, Германию и Турцию по числу выявленных случаев заражения и занимает шестую строчку в списке стран, где выявлено больше всего случаев заражения.

Президент страны Жаир Болсонару неоднократно говорил, что считает угрозу коронавируса преувеличенной. Он полагает, что экономика страны чрезвычайно пострадает от мер ограничения. На этой неделе он внес парикмахерские, спортзалы и салоны красоты в список предприятий первой важности, что позволило им возобновить работу.

Его точка зрения подвергается критике как в его собственной стране, так и за рубежом. В частности, он заявлял, что ему жаль жертв коронавируса, но спасти всех людей он не может. При этом Болсонару и члены его администрации неоднократно гуляли по столице страны без защитных масок. Президент обнимался и фотографировался с гражданами страны во время таких прогулок. Социальные сети неоднократно удаляли его записи в Instagram, Twitter и Facebook за нарушение условий соглашения, поскольку он, по мнению этих компаний, распространяет ложную информацию о несерьезности этого заболевания.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]