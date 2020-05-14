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Здравоохранение 14.05.2020 16:15

Путин рассчитывает, что вакцина против коронавируса центра "Вектор" будет зарегистрирована в сентябре

Президент РФ Владимир Путин надеется, что вакцина против коронавируса, разработанная центром "Вектор", будет зарегистрирована в сентябре, и попросил подумать гендиректора "Вектора" Рината Максютова об авторском праве.

"Очень рассчитываю на то, что ваша работа (по созданию вакцины) будет завершена в те сроки, о которых вы сейчас сказали, будет осуществлена в сентябре этого года. Интеллектуальная собственность только? Подумайте об этом заблаговременно", - сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Так президент отреагировал на доклад директора центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова, который рассказал о ходе работы над созданием вакцины от COVID-19.

По словам Максютова, в настоящее время завершены лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных. Были определены три перспективных препарата, испытания которых переходят на новый этап - доклинические исследования готовой лекарственной формы вакцины.

"В июле мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования в первую и вторую фазу на 300 добровольцах", - сказал он.

"Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года", - добавил Максютов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]