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Здравоохранение 14.05.2020 16:35

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,89 тыс. человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 121 человека, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 121 зараженный COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 44 человека ", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2879, умерших – 35 (не изменилось), вылечившихся - 1833.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1011 человек. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, остальных – стабильное», - подчеркивает штаб.

До сих пор в Азербайджане сделано 214,291 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]