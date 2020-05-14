Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 2,89 тыс. человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 121 человека, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 121 зараженный COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 44 человека ", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2879, умерших – 35 (не изменилось), вылечившихся - 1833.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1011 человек. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 - средней тяжести, остальных – стабильное», - подчеркивает штаб.
До сих пор в Азербайджане сделано 214,291 тыс. тестов на коронавирус.
Н.Аббасова
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