Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8377 RUR   0.023 GBR   2.0756 TRY   0.244

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 25.29 -0.49 Brent 29.19 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2020 20:46

Французские врачи просят власти открыть парки в Париже, чтобы дать жителям свежего воздуха

Профсоюз французских врачей CSMF призвал власти страны разрешить мэрии Парижа открыть городские парки, чтобы дать возможность жителям поправить здоровье после около двух месяцев самоизоляции.

"Мы присоединяемся к просьбе мэра Парижа Анны Идальго об открытии при соблюдении определенных условий (социального дистанцирования - ИФ) городских парков. Также просим обдумать вопрос о быстром возобновлении работы кафе и ресторанов", - говорится в коммюнике профсоюза, выдержки из которого приводят в четверг местные СМИ.

Врачи поясняют, что у многих парижан весной не было доступа к районам с чистым воздухом, и потому теперь, после ослабления ограничительных мер по борьбе против коронавируса, им нужно погулять.

"У людей во время самоизоляции не было возможности дышать нормальным воздухом, и они уже не могут это терпеть", - отмечается в документе.

Кроме того, медики отмечают, что людям прогулки в парках важны и с психологической точки зрения.

Идальго уже несколько дней просит власти разрешить ей открыть парки, однако пока в правительстве не хотят делать это. Пользователи соцсетями активно высмеивают такую позицию, не понимая, чем парки опаснее, к примеру, метро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СТОЛИЦА, ВРАЧИ


Похожие новости


Полицейские задержали более 500 демонстрантов в Париже Звуки стрельбы были слышны в районе Собора Парижской Богоматери - СМИ Эйфелева башня вечером окрасится в цвета флага ФРГ в память о погибших в Мюнхене В Париже пытаются уточнить, чьи беспилотники пролетели ночью над столицей Власти Парижа намерены судиться с Fox News из-за ущерба имиджу города Число жертв стрельбы в Париже в редакции "Шарли Эбдо" достигло 12 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]