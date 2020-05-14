Французские врачи просят власти открыть парки в Париже, чтобы дать жителям свежего воздуха

Профсоюз французских врачей CSMF призвал власти страны разрешить мэрии Парижа открыть городские парки, чтобы дать возможность жителям поправить здоровье после около двух месяцев самоизоляции.

"Мы присоединяемся к просьбе мэра Парижа Анны Идальго об открытии при соблюдении определенных условий (социального дистанцирования - ИФ) городских парков. Также просим обдумать вопрос о быстром возобновлении работы кафе и ресторанов", - говорится в коммюнике профсоюза, выдержки из которого приводят в четверг местные СМИ.

Врачи поясняют, что у многих парижан весной не было доступа к районам с чистым воздухом, и потому теперь, после ослабления ограничительных мер по борьбе против коронавируса, им нужно погулять.

"У людей во время самоизоляции не было возможности дышать нормальным воздухом, и они уже не могут это терпеть", - отмечается в документе.

Кроме того, медики отмечают, что людям прогулки в парках важны и с психологической точки зрения.

Идальго уже несколько дней просит власти разрешить ей открыть парки, однако пока в правительстве не хотят делать это. Пользователи соцсетями активно высмеивают такую позицию, не понимая, чем парки опаснее, к примеру, метро.