Президент Алиев назначил нового главу ADIF

Президент Азербайджана назначил Турала Пириева новым главой Фонда страхования вкладов (ADIF).

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Алиев в августе 2017 года подписал распоряжение о назначении Вугара Абдуллаева заместителем исполнительного директора ADIF. Согласно распоряжению Абдуллаев также временно исполнял обязанности исполнительного директора ADIF.

А.Мамедов