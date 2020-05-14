Президент Алиев назначил нового главу ADIF

Президент Азербайджана назначил Турала Пириева новым главой Фонда страхования вкладов (ADIF).
Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, президент Алиев в августе 2017 года подписал распоряжение о назначении Вугара Абдуллаева заместителем исполнительного директора ADIF. Согласно распоряжению Абдуллаев также временно исполнял обязанности исполнительного директора ADIF.
А.Мамедов
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