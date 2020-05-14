Пекин отверг обвинения в попытке похитить у США данные о вакцине от COVID-19

Пекин отверг обвинения со стороны США о попытке китайских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19 и назвал заявления Вашингтона порочащими Китай, передают западные СМИ.
"Китай выражает крайнее недовольство и решительно выступает против распространения таких порочащих сведений", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
По его словам, это США ранее сами совершали подобные операции, а не Китай.
"Как показывает прошлый опыт, США проводили крупнейшие операции и кражи в киберпространстве по всему миру", - добавил он.
Также представитель китайского МИД отметил, что у Пекина есть собственные достижения в борьбе с коронавирусом. "Китай является ведущей страной в мире, занимающейся разработками вакцины от COVID-19 и лекарств", - сказал он. Поэтому, по его словам, у Китая больше оснований беспокоиться о том, что наработки китайских ученых могут похитить хакеры.
В понедельник американская пресса сообщила, что ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
По мнению администрации США, китайцев интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.
В черновой версии документа, который собираются обнародовать власти США, утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к "ценной интеллектуальной собственности и к информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также о тестах (на выявление вируса - ИФ)".
Трамп заверил Алиева в поддержке Вашингтоном мирного урегулирования конфликта в Карабахе
В Азербайджане задержан замглавы Погранслужбы по подозрению в незаконных действиях в Береговой охране
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 27 раз - Минобороны
Алжир сократил нефтедобычу в мае в соответствии со сделкой ОПЕК+
Минск просит у ЕБРР ресурсы для госбанков и транспортных госпредприятий
Прямые иностранные инвестиции в Китай в апреле выросли на 11,8%, за 4 месяца упали на 6,1%
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью
Похороны с участием 500 человек спровоцировали массовое заражение коронавирусом в Адыгее
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
AccessBank объявляет Тендер по закупке аккумуляторов
Банк Республика поддержал самозанятость уязвимых групп населения в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог