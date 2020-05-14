Пекин отверг обвинения в попытке похитить у США данные о вакцине от COVID-19

Пекин отверг обвинения со стороны США о попытке китайских хакеров похитить данные о вакцине от COVID-19 и назвал заявления Вашингтона порочащими Китай, передают западные СМИ.

"Китай выражает крайнее недовольство и решительно выступает против распространения таких порочащих сведений", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, это США ранее сами совершали подобные операции, а не Китай.

"Как показывает прошлый опыт, США проводили крупнейшие операции и кражи в киберпространстве по всему миру", - добавил он.

Также представитель китайского МИД отметил, что у Пекина есть собственные достижения в борьбе с коронавирусом. "Китай является ведущей страной в мире, занимающейся разработками вакцины от COVID-19 и лекарств", - сказал он. Поэтому, по его словам, у Китая больше оснований беспокоиться о том, что наработки китайских ученых могут похитить хакеры.

В понедельник американская пресса сообщила, что ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.

По мнению администрации США, китайцев интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.

В черновой версии документа, который собираются обнародовать власти США, утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к "ценной интеллектуальной собственности и к информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также о тестах (на выявление вируса - ИФ)".