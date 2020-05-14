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СНГ 14.05.2020 22:28

Похороны с участием 500 человек спровоцировали массовое заражение коронавирусом в Адыгее

Более 10 человек заболели COVID-19 после похорон в одном из аулов Красногвардейского района Адыгеи, прошедших 1 мая, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

"Я не присутствовал на похоронах, но как говорят опрашиваемые, было порядка 500 человек. Причем были люди и из Краснодарского края. Граждане приехали на похороны, когда делать этого не надо было. По их словам, это был уважаемый человек", - сказал Завгородний.

Он отметил, что никакой дистанции не соблюдалось, масок на людях не было.

Точно определить всех, кто участвовал в похоронах, пока не удается.

"Одна женщина госпитализирована, 12 ее контактных родственников, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, находятся дома на самоизоляции. Болезнь у них проходит бессимптомно или в легкой форме. Взято более 100 проб у людей, контактировавших с заболевшими, их результаты пока не известны", - добавил Завгородний.

Он уточнил, сейчас для локализации очага в Красногвардейском районе ограничено передвижение между населенными пунктами, проводится дезинфекция общественных мест, остановок, улиц, введено обязательное требование о ношении масок и перчаток.

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Тэги: РОССИЯ, АДЫГЕЯ, ПОХОРОНЫ, ОЧАГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]