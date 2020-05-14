Путин предлагает создать нацбазу генетической информации

Президент РФ Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации.

В заключительном слове на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ Путин подчеркнул, что такая база должна "на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации".

Путин поручил правительству организовать финансирование этого проекта за счет федерального бюджета.