В Таджикистане за сутки более 100 новых заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 106 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 907, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минздрава республики в четверг.

По данным ведомства, "от последствий инфекции" за день умерли шесть человек, общее число летальных исходов достигло 29 человек.

"До сегодняшнего дня под наблюдением врачей в лечебных учреждениях страны находилось 4299 человек, в течение суток выписаны 403 человека", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.