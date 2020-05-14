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СНГ 14.05.2020 20:26

В Таджикистане за сутки более 100 новых заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 106 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 907, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минздрава республики в четверг.

По данным ведомства, "от последствий инфекции" за день умерли шесть человек, общее число летальных исходов достигло 29 человек.

"До сегодняшнего дня под наблюдением врачей в лечебных учреждениях страны находилось 4299 человек, в течение суток выписаны 403 человека", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]