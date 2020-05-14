Прямые иностранные инвестиции в Китай в апреле выросли на 11,8%, за 4 месяца упали на 6,1%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле сократились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 286,55 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Объем вложений в высокотехнологичные отрасли повысился на 2,5%, в информационные услуги - на 46,9%, в электронную торговлю - на 73,8%.

Инвестиции из АСЕАН выросли на 13%, из стран инициативы "Пояс и путь" - на 7,9%, сообщает агентство "Синьхуа".

В апреле объем ПИИ в целом подскочил на 11,8% и достиг 70,36 млрд юаней.

В долларовом выражении показатель увеличился на 8,6%, составив $10,14 млрд.

Это обусловлено действиями властей, которые стараются стабилизировать уровень зарубежных инвестиций в экономику КНР после спада в начале года.

По итогам 2019 года Китай привлек ПИИ на сумму $138 млрд, что на 2,4% превысило показатель за предыдущий год.