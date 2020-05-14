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Макроэкономика 14.05.2020 22:17

Прямые иностранные инвестиции в Китай в апреле выросли на 11,8%, за 4 месяца упали на 6,1%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле сократились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 286,55 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Объем вложений в высокотехнологичные отрасли повысился на 2,5%, в информационные услуги - на 46,9%, в электронную торговлю - на 73,8%.

Инвестиции из АСЕАН выросли на 13%, из стран инициативы "Пояс и путь" - на 7,9%, сообщает агентство "Синьхуа".

В апреле объем ПИИ в целом подскочил на 11,8% и достиг 70,36 млрд юаней.

В долларовом выражении показатель увеличился на 8,6%, составив $10,14 млрд.

Это обусловлено действиями властей, которые стараются стабилизировать уровень зарубежных инвестиций в экономику КНР после спада в начале года.

По итогам 2019 года Китай привлек ПИИ на сумму $138 млрд, что на 2,4% превысило показатель за предыдущий год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]