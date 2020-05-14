Министр транспорта Кипра предостерег туристов от поспешной покупки билетов на остров

Министр транспорта Кипра предостерег иностранных туристов от поспешной покупки авиабилетов на остров после того, как власти Евросоюза рекомендовали правительствам начать с ограничениями открывать границы, сообщает портал Cyprus-mail.

"После того, как в среду Евросоюз предоставил своим членам возможность открывать границы для туристов, чтобы спасти летний сезон, министр транспорта Кипра Янис Карусос посоветовал не торопиться покупать билеты на самолеты, так как эти поездки могут быть отменены. По его словам, запрет на полеты на Кипр, истекающий 28 мая, вероятнее всего, будет продлен до 9 июня", - пишет издание.

По словам чиновника, правительство Кипра определит этапы восстановления авиасообщения и страны, куда могут быть возобновлены полеты.

"В туристических кругах Кипра некоторые настроены оптимистично и считают, что во втором полугодии туризм возобновится. Но часть экспертов сомневаются, что это поможет, так как многие европейцы уже пересмотрели планы на отдых. Кроме того, неясна ситуация на двух основных для острова рынках - России и Великобритании, откуда прибывают 75% всех иностранных туристов", - сообщает Cyprus-mall.

Как напоминает издание, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британцы в этом году вряд ли смогут отправиться в полноценные каникулы, так как правительство собирается ввести 14-дневный карантин для всех приезжающих в страну. Российские туроператоры также опасаются, что до конца лета россияне не смогут выезжать за границу.

Представители туристического бизнеса острова также опасаются, что на Кипр не смогут приезжать туристы из Германии и стран Скандинавии, где ситуация с коронавирусом начала было улучшаться, но проблемы все равно остаются.