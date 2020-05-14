Министр транспорта Кипра предостерег туристов от поспешной покупки билетов на остров

Министр транспорта Кипра предостерег иностранных туристов от поспешной покупки авиабилетов на остров после того, как власти Евросоюза рекомендовали правительствам начать с ограничениями открывать границы, сообщает портал Cyprus-mail.
"После того, как в среду Евросоюз предоставил своим членам возможность открывать границы для туристов, чтобы спасти летний сезон, министр транспорта Кипра Янис Карусос посоветовал не торопиться покупать билеты на самолеты, так как эти поездки могут быть отменены. По его словам, запрет на полеты на Кипр, истекающий 28 мая, вероятнее всего, будет продлен до 9 июня", - пишет издание.
По словам чиновника, правительство Кипра определит этапы восстановления авиасообщения и страны, куда могут быть возобновлены полеты.
"В туристических кругах Кипра некоторые настроены оптимистично и считают, что во втором полугодии туризм возобновится. Но часть экспертов сомневаются, что это поможет, так как многие европейцы уже пересмотрели планы на отдых. Кроме того, неясна ситуация на двух основных для острова рынках - России и Великобритании, откуда прибывают 75% всех иностранных туристов", - сообщает Cyprus-mall.
Как напоминает издание, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британцы в этом году вряд ли смогут отправиться в полноценные каникулы, так как правительство собирается ввести 14-дневный карантин для всех приезжающих в страну. Российские туроператоры также опасаются, что до конца лета россияне не смогут выезжать за границу.
Представители туристического бизнеса острова также опасаются, что на Кипр не смогут приезжать туристы из Германии и стран Скандинавии, где ситуация с коронавирусом начала было улучшаться, но проблемы все равно остаются.
Трамп заверил Алиева в поддержке Вашингтоном мирного урегулирования конфликта в Карабахе
В Азербайджане задержан замглавы Погранслужбы по подозрению в незаконных действиях в Береговой охране
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 27 раз - Минобороны
Потери мировой экономики из-за коронавируса могут превысить $8 трлн - АБР
Алжир сократил нефтедобычу в мае в соответствии со сделкой ОПЕК+
Минск просит у ЕБРР ресурсы для госбанков и транспортных госпредприятий
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Главы МИД стран ЕС обсудят планы Израиля аннексировать палестинские территории
Белый дом готовит указ, обязывающий производить основные лекарства в США - телеканал
В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
AccessBank объявляет Тендер по закупке аккумуляторов
Банк Республика поддержал самозанятость уязвимых групп населения в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог