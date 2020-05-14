Минск просит у ЕБРР ресурсы для госбанков и транспортных госпредприятий

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас просит главу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) открыть прямые кредитные линии на крупнейшие госбанки и предоставить ресурсы для крупнейших транспортных предприятий - Белорусской железной дороги и Национального аэропорта.

"Мы признательны ЕБРР за готовность начать работу с Беларусбанком и Белагропромбанком по программе финансирования торговли. Я все же рассчитываю, что банк сможет открыть им прямые кредитные линии для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Румас в ходе видеоконференции с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

В ходе диалога обсуждались пути и формы поддержки белорусской экономики со стороны ЕБРР для минимизации негативного влияния пандемии коронавируса на белорусскую экономику. Фрагмент переговоров распространила пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул заинтересованность Минска в привлечении ресурсов ЕБРР для поддержки крупнейших транспортных предприятий - Белорусской железной дороги и Национального аэропорта.

"Наши крупные компании - Белорусская железная дорога, Национальный аэропорт заинтересованы в привлечении оборотного капитала. И в складывающейся ситуации для них крайне важна скорость предоставления такого финансирования", - подчеркнул Румас.

По его словам, "поддержка со стороны ЕБРР представляет особый интерес для белорусской стороны" в рамках подготовленных правительством мер реагирования на последствия пандемии. Румас констатировал, что подготовленные правительством меры "потребуют мобилизации значительных финансовых ресурсов".

Чакрабарти в свою очередь сообщил, что ЕБРР подготовил финансовый пакет для Белоруссии, который будет реализован в короткие сроки.

"Мы также подготовили и согласовали так называемый пакет солидарности, который будет реализован в значительно более короткие сроки благодаря дополнительным договоренностям, которые позволят также провести его через необходимую процедуру согласования", - сказал Чакрабарти.

По его словам, пакет "включает в себя и поддержку ликвидности, программу развития торговых взаимоотношений, финансирование предприятии малого и среднего бизнеса, корпоративную поддержку - либо осуществляемую напрямую, либо через банки, а также поддержку жизненно важных муниципальных структур".

Ранее первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил о заинтересованности Минска в привлечении от ЕБРР около $1 млрд. Пресс-служба банка сообщала о готовности предоставить ресурсы, сопоставимые в объемом кредитования в 2019 году, то есть на уровне 400 млн евро.