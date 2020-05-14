Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8377 RUR   0.023 GBR   2.0756 TRY   0.244

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 25.29 -0.49 Brent 29.19 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 14.05.2020 23:59

Минск просит у ЕБРР ресурсы для госбанков и транспортных госпредприятий

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас просит главу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) открыть прямые кредитные линии на крупнейшие госбанки и предоставить ресурсы для крупнейших транспортных предприятий - Белорусской железной дороги и Национального аэропорта.

"Мы признательны ЕБРР за готовность начать работу с Беларусбанком и Белагропромбанком по программе финансирования торговли. Я все же рассчитываю, что банк сможет открыть им прямые кредитные линии для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Румас в ходе видеоконференции с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

В ходе диалога обсуждались пути и формы поддержки белорусской экономики со стороны ЕБРР для минимизации негативного влияния пандемии коронавируса на белорусскую экономику. Фрагмент переговоров распространила пресс-служба правительства.

Премьер-министр подчеркнул заинтересованность Минска в привлечении ресурсов ЕБРР для поддержки крупнейших транспортных предприятий - Белорусской железной дороги и Национального аэропорта.

"Наши крупные компании - Белорусская железная дорога, Национальный аэропорт заинтересованы в привлечении оборотного капитала. И в складывающейся ситуации для них крайне важна скорость предоставления такого финансирования", - подчеркнул Румас.

По его словам, "поддержка со стороны ЕБРР представляет особый интерес для белорусской стороны" в рамках подготовленных правительством мер реагирования на последствия пандемии. Румас констатировал, что подготовленные правительством меры "потребуют мобилизации значительных финансовых ресурсов".

Чакрабарти в свою очередь сообщил, что ЕБРР подготовил финансовый пакет для Белоруссии, который будет реализован в короткие сроки.

"Мы также подготовили и согласовали так называемый пакет солидарности, который будет реализован в значительно более короткие сроки благодаря дополнительным договоренностям, которые позволят также провести его через необходимую процедуру согласования", - сказал Чакрабарти.

По его словам, пакет "включает в себя и поддержку ликвидности, программу развития торговых взаимоотношений, финансирование предприятии малого и среднего бизнеса, корпоративную поддержку - либо осуществляемую напрямую, либо через банки, а также поддержку жизненно важных муниципальных структур".

Ранее первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил о заинтересованности Минска в привлечении от ЕБРР около $1 млрд. Пресс-служба банка сообщала о готовности предоставить ресурсы, сопоставимые в объемом кредитования в 2019 году, то есть на уровне 400 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕБРР, ФИНПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Финансирование ЕБРР проектов в Белоруссии в 2019г может превысить прошлогодние 360 млн евро - премьер Президент ЕБРР впервые посетит Белоруссию 17-18 февраля

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]