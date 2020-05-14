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Внешняя политика 14.05.2020 20:11

Трамп заверил Алиева в поддержке Вашингтоном мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Вашингтон продолжит поддержку переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет президент США Дональд Трамп.

«Мы, как одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжим оказывать поддержку устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в поздравлении Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 Мая.

Текст поздравления опубликован в четверг на сайте азербайджанского лидера.

Трамп также подчеркнул успешное сотрудничество США и Азербайджане в течение почти 30 лет в вопросах усиления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоносителей в Европу, а также во имя будущего народов двух стран.

При этом американский лидер подчеркнул поддержку мер в Азербайджане по поощрению демократического управления, включая защиту прав и свобод.

«В условиях коронавируса США рядом с народом Азербайджана», - подчеркивается в поздравлении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]