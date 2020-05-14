Трамп заверил Алиева в поддержке Вашингтоном мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Вашингтон продолжит поддержку переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет президент США Дональд Трамп.

«Мы, как одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжим оказывать поддержку устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в поздравлении Трампа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 Мая.

Текст поздравления опубликован в четверг на сайте азербайджанского лидера.

Трамп также подчеркнул успешное сотрудничество США и Азербайджане в течение почти 30 лет в вопросах усиления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоносителей в Европу, а также во имя будущего народов двух стран.

При этом американский лидер подчеркнул поддержку мер в Азербайджане по поощрению демократического управления, включая защиту прав и свобод.

«В условиях коронавируса США рядом с народом Азербайджана», - подчеркивается в поздравлении.

А.Азизов