Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 300 тыс. - Worldometer

Количество зафиксированных в мире летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 превысило в четверг отметку в 300 тыс., свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
Число заразившихся приближается к 4,5 млн.
Между тем, более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.
Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, более 85 тыс. инфицированных скончались.
При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.
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