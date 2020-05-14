В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,5

В Каспийском море в четверг произошло землетрясение магнитудой 3,5.

«Подземные толчки на Каспии магнитудой 3,5 были зафиксированы в 19:49 по бакинскому времени», - сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Очаг подземных толчков находился на глубине 62 км.

А.Азизов