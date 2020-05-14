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Это интересно 14.05.2020 21:08

В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,5

В Каспийском море в четверг произошло землетрясение магнитудой 3,5.

«Подземные толчки на Каспии магнитудой 3,5 были зафиксированы в 19:49 по бакинскому времени», - сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Очаг подземных толчков находился на глубине 62 км.

А.Азизов

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Тэги: КАСПИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]