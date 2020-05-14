Гендиректор ВТО Роберту Азеведу уйдет в отставку 31 августа - на год раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу покинет свой пост 31 августа - на год раньше запланированного срока.

Об этом он объявил в четверг в ходе заседания представителей стран-членов ВТО, прошедшего в онлайн-формате.

"Это персональное решение, семейное решение, и я убежден, что оно соответствует интересам ВТО", - заявил 62-летний Азеведу.

Он отметил, что его преждевременный уход с поста главы ВТО позволит государствам-членам организации найти ему преемника в ближайшие месяцы без необходимости "отвлекать политическую энергию и внимание от подготовки к 12-й министерской конференции ВТО, которую планируется провести в 2021 году".

"Мы должны дать моему преемнику достаточно времени для планирования не только проведения конференции, но и того, как она будет согласовываться с будущим организации, - говорится в заявлении Азеведу, опубликованном на сайте ВТО. - Чем раньше новый гендиректор займет свой пост, тем лучше".

Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года и должен был завершиться в конце августа 2021 года.

В соответствии с правилами ВТО, страны-члены организации смогут назначить нового главу в ближайшие месяцы. Если этого не произойдет до 1 сентября, один из четырех заместителей Азеведу временно займет пост руководителя ВТО.

Мировая экономика оказалась в тяжелом кризисе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что поставило в крайне сложные условия ВТО, которой и до этого не удавалось разрешить торговые конфликты с участием США, Китая и Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ВТО, по его мнению, несправедлива к Штатам, и угрожал выходом США из организации при отсутствии изменений.

В четверг Азеведу, бразилец по происхождению, заявил, что ВТО "не может оставаться в застывшем положении, когда во всем мире происходят глубокие изменения".

"Обеспечение того, чтобы организация могла продолжать отвечать потребностям государств-членов и их приоритетам, является ее обязанностью, а не правом", - отметил он.