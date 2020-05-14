AZAL в четверг доставил из Киева в Баку около 200 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана – авиакомпания AZAL - 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку.

«Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 197 азербайджанских граждан», - отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии»

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

AZAL выполняет чартерные рейсы по доставке соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при кабинете министров Азербайджана.

А.Азизов