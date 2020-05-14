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Транспорт и связь 14.05.2020 21:37

AZAL в четверг доставил из Киева в Баку около 200 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана – авиакомпания AZAL - 14 мая выполнил чартерный рейс из Киева в Баку.

«Этим рейсом в Азербайджан были доставлены 197 азербайджанских граждан», - отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии»

Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

AZAL выполняет чартерные рейсы по доставке соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при кабинете министров Азербайджана.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, AZAL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]