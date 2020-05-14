Вакцина от COVID-19 должна быть всеобщим достоянием - Елисейский дворец

Будущая вакцина от коронавируса должна быть доступной как можно скорее, и ее следует распределять справедливым и равноправным образом, цитируют в четверг французские СМИ заявление Елисейского дворца.
"Предпринятые в последние недели и месяцы усилия показывают необходимость того, чтобы вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов", - отмечает канцелярия президента Франции.
В Елисейском дворце подчеркнули, что вакцина должна быть "доступна всюду, для всех и одновременно".
Так в Париже отреагировали на сделанное накануне главой французской фармацевтической компании Sanofi Полом Хадсоном заявление о том, что у Соединенных Штатов, вероятно, будет приоритет в снабжении будущей вакциной от коронавируса по причине американского финансирования соответствующей исследовательской работы, которую ведет Sanofi.
Такая позиция руководителя Sanofi вызвала негодование и протест французского политического класса.
Глава отделения Sanofi France Оливье Богийо попытался смягчить заявление своего генерального директора. "Если создадим вакцину, она будет доступна всем, американцы и европейцы получат ее одновременно", - заверил он в интервью телеканалу BFMTV.
По его словам, Хадсона не так поняли, тот якобы всего лишь хотел, чтобы Евросоюз действовал более эффективно.
Комментируя в четверг в Брюсселе эту полемику, официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз не предусматривает мер, которые бы дали преимущества европейцам над другими в использовании будущей вакцины против коронавируса.
Он отметил, что Еврокомиссия придерживается такой стратегии, "которая позволит предоставить в распоряжение всех, кто в этом нуждается, будь то в Европе или вне ее, необходимую вакцину для защиты против COVID-19".
Минздрав Франции отметил в четверг продолжающуюся несколько недель тенденцию снижения числа госпитализированных по причине коронавируса пациентов.
В настоящее время госпитализированы 20463 человека. Это на 608 меньше, чем накануне. В реанимационных отделениях находятся 2299 пациентов, на 129 меньше, чем днем раньше.
Всего за время эпидемии в стране были госпитализированы с диагнозом коронавируса 97844 человека. За это время выписались из больниц 59605 вылечившихся.
Во Франции за минувшие сутки умерли 351 заразившийся коронавирусом (83 накануне), всего с начала эпидемии насчитывается 27425 смертей.
Со среды зарегистрировано 622 новых инфицированных COVID-19, что за период эпидемии достигло 141356 выявленных случаев.
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