В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса COVID-19 и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - сказал он британскому изданию The Independent.
Клюге напомнил, что пандемия коронавируса не окончена, а между тем 32 из 43 стран Европа, ранее введших ограничительные меры из-за COVID-19, теперь ослабляют их. По его словам, отмена подобных мер должна идти постепенно и аккуратно.
"Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.
Однако в то же время Клюге признал, что "изоляция не изменила ситуацию с вирусом", потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.
Также он напомнил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Тем не менее, он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.
"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - резюмировал Клюге.
Ранее в четверг количество зафиксированных в мире летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн.
Между тем более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.
При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.
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