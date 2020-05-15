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Макроэкономика 15.05.2020 09:05

Потери мировой экономики из-за коронавируса могут превысить $8 трлн - АБР

Азиатский банк развития (АБР) заявил в пятницу, что потери мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, могут составить в этом году от $5,8 трлн до $8,8 трлн.

Это вдвое превышает предыдущий прогноз банка, поскольку продолжающиеся во многих странах мира меры сдерживания парализуют экономическое развитие.

"Этот новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб, наносимый экономике", - сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.

По прогнозу, потери в $8,8 трлн предполагают, что ограничения будут действовать в течение полугода, $5,8 трлн, если экономика не восстановится за три месяца.

В мире по состоянию на 02:00 по московскому времени пятницы число инфицированных коронавирусом с начала его распространения достигло 4 млн 520 тыс. 92 человек, увеличившись за сутки на 94 тыс. 437 случаев заболевания, сообщил информационный портал Worldometer.

Число жертв от связанных с коронавирусом заболеваний составило 303 тыс. 30, рост за сутки на 5 тыс. 265, излечились почти 1,7 млн человек.

Worldometer ведет статистический учет данных, связанных с важнейшими мировыми событиями.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]