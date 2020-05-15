Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,5 млн - Worldometer

В мире по состоянию на 03:00 пятницы число инфицированных коронавирусом с начала его распространения достигло 4 млн 520 тыс. 92 человек, увеличившись за сутки на 94 тыс. 437 случаев заболевания, сообщил информационный портал Worldometer.
Число жертв от связанных с коронавирусом заболеваний составило 303 тыс. 30, рост за сутки на 5 тыс. 265, излечились почти 1,7 млн человек.
Worldometer ведет статистический учет данных, связанных с важнейшими мировыми событиями.
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