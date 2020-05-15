Главы МИД стран ЕС обсудят планы Израиля аннексировать палестинские территории

Ближневосточному мирному процессу и южному соседству Евросоюза будет посвящено видеосовещание в пятницу Совета ЕС по иностранным делам, объявила в Брюсселе пресс-служба совета.
В ходе традиционного обмена мнениями по актуальным международным событиям министры также рассмотрят проблематику, связанную с COVID-19, ситуацию в Восточном Средиземноморье, положение на Западных Балканах и в Судане.
Ожидается, что центральным вопросом предстоящей дискуссии глав МИД стран ЕС станет реакция Европейского союза на предполагаемую аннексию части территорий Западного берега реки Иордан.
Как сообщалось, мирный план президента США Дональда Трампа, отвергнутый палестинцами, дает Израилю "зеленый свет" на аннексию на оккупированном Западном берегу реки Иордан еврейских поселений и стратегически важной Иорданской долины.
Накануне совещания высокопоставленный европейский чиновник заявил журналистам на условиях анонимности, что дискуссия министров будет посвящена тому, как ЕС должен реагировать, если правительство Израиля объявит об аннексии. При этом он отметил, что у Брюсселя нет ясной информации, как израильские власти намерены реализовать план США.
"Трудно сейчас рассуждать, какой будет наша реакция, если мы еще не знаем, что именно произойдет. Чтобы знать, какой будет реакция на объявление правительства (Израиля - ИФ), надо посмотреть на само объявление. На данной стадии мы можем только заявить, что это плохая идея, которая противоречит решению о сосуществовании двух государств", - сказал функционер ЕС, отвечая на вопрос о возможной реакции Брюсселя.
В минувший понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил журналистам, что в Евросоюзе обсуждается возможная реакция ЕС на продолжение Израилем политики аннексии палестинских территорий.
"Аннексия противоречит международному праву, и, если она будет продолжаться, Европейский союз поступит соответствующим образом, о чем он всегда заявлял", - сказал пресс-секретарь.
Отметив, что в пятницу, 15 мая, Совет ЕС по иностранным делам будет обсуждать данный вопрос, он предложил не предвосхищать предстоящее обсуждение.
"Что касается санкций, это государствам-членам решать. Я не хотел бы пускаться в спекуляции. Между государствами-членами идут дискуссии, и я считаю, что на данной стадии бесполезно высказываться по этой теме публично", - добавил представитель Борреля.
"Не будем предвосхищать. Государства-члены размышляют над этим. Они обсудят все эти вопросы, вопросы поддержания мира в регионе", - сказал Стано.
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