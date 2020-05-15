Лишь 3% покупателей столичных магазинов не носят маски - власти

Количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3% за последние три дня, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк журналистам в пятницу.

"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы - единичны", - отметил Немерюк.

Кроме того, снизилось количество нарушений в общественном транспорте. Например, в Московском метрополитене в настоящее время в масках 99% пассажиров, в перчатках- 90%.

"Масочный" режим стал обязателен в столичном общественном транспорте, а также в предприятиях торговли столицы с 12 мая.