В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

Многие кафе и рестораны открылись в пятницу в самом большом городе Австралии в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство Associated Press.
Помимо Сиднея, рестораны открылись и в других городах штата Новый Южный Уэльс. Местные власти разрешили также религиозным учреждениям возобновить работу, но ограничивать количество людей в помещении до 10 человек.
Премьер-министр этого штата Глэдис Береджиклян призвала местных жителей проявлять личную ответственность, несмотря на ослабление ограничений.
"Давайте, пожалуйста, со своей стороны предпринимать усилия для того, чтобы все были в безопасности и чтобы мы двигались вперед (в борьбе с коронавирусом), а не назад", - сказала Береджиклян журналистам в Сиднее.
За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс выявили восемь новых случаев заражения. За время пандемии там заболело в общей сложности более 3 тыс. человек.
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