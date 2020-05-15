Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.05.2020 13:46

В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

Многие кафе и рестораны открылись в пятницу в самом большом городе Австралии в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Помимо Сиднея, рестораны открылись и в других городах штата Новый Южный Уэльс. Местные власти разрешили также религиозным учреждениям возобновить работу, но ограничивать количество людей в помещении до 10 человек.

Премьер-министр этого штата Глэдис Береджиклян призвала местных жителей проявлять личную ответственность, несмотря на ослабление ограничений.

"Давайте, пожалуйста, со своей стороны предпринимать усилия для того, чтобы все были в безопасности и чтобы мы двигались вперед (в борьбе с коронавирусом), а не назад", - сказала Береджиклян журналистам в Сиднее.

За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс выявили восемь новых случаев заражения. За время пандемии там заболело в общей сложности более 3 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, РЕЖИМ, СИДНЕЙ, РЕСТОРАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]