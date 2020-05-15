Экономика Китая восстанавливается, но не вернулась к нормальным уровням после спада - ГСУ

Китайская экономика продолжила восстановление в апреле, однако активность еще не вернулась к нормальным уровням после спада, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР (ГСУ) Лю Айхуа.

"Мы видим положительную динамику большинства индикаторов, - сообщила Лю Айхуа в ходе брифинга в пятницу. - В определенной степени улучшение связано с отложенным подъемом".

По ее словам, промышленные компании чувствуют себя лучше, чем представители сферы услуг и строительного сектора.

Согласно данным на 25 апреля, около 85% крупных промышленных компаний КНР восстановили более половины своих операций, отметила она. В сфере услуг и строительном секторе доля таких компаний составляла соответственно 70% и 60%.

Объем промпроизводства в Китае в апреле вырос на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как розничные продажи снизились на 7,5%.

Лю Айхуа отметила, что промышленный сектор КНР восстанавливается быстрее, чем потребительский, учитывая сохраняющиеся сложности в таких сферах, как туризм и ресторанный бизнес.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли китайская экономика избежать рецессии, Лю Айхуа заявила, что преодолеть ущерб, нанесенный экономике коронавирусом, будет сложно, учитывая, что вспышка в Китае переросла в пандемию.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) продолжает вливания ликвидности, стремясь подтолкнуть банки к наращиванию объемов кредитования для поддержки восстановления экономики.

В пятницу НБК предоставил банкам кредиты на сумму 100 млрд юаней ($14,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Центробанк сохранил ставку по кредитам в рамках этой программы на рекордно низком уровне 2,95% годовых.