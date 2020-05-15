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Дальнее зарубежье 15.05.2020 14:16

Сечин: деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена

Деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена, заявил глава компании Игорь Сечин.

"Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100 % принадлежащей Правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - приводятся в пресс-релизе НК слова главы "Роснефти".

В результате сделки общество группы "Роснефти" со 100% долей участия стало владельцем 9,6 % именных обыкновенных акций "Роснефти".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОСССИЯ, РОСНЕФТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]