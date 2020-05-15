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СНГ 15.05.2020 14:34

Молдавия предложит России новый проект договора по кредиту в 200 млн евро - президент Додон

Президент Молдавии заявил, что в ближайшее время правительство страны обратится к России с просьбой начать новые переговоры о предоставлении кредита на 200 млн евро.

"Правительство примет постановление об инициировании таких переговоров с Россией, с учетом замечаний Конституционного суда. Правительство предложит новый проект договора с Россией. Надеюсь, что мы достаточно быстро подпишем новый договор, нам очень нужны эти деньги", - сказал Додон в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который провел в прямом эфире в социальных сетях.

Как сообщалось, соглашение с Россией о предоставлении Молдавии кредита на 200 млн евро было подписано 17 апреля, а 23 апреля документ был ратифицирован молдавским парламентом.

В тот же день Конституционный суд Молдавии приостановил действие закона о ратификации соглашения до рассмотрения по существу трех депутатских запросов, опротестовавших некоторые пункты документа.

На заседании 7 мая КС Молдавии аннулировал соглашение, а также постановление правительства о начале переговоров с Россией по поводу предоставления кредита и закон парламента о ратификации соглашения с Россией о предоставлении кредита на 200 млн евро. Конституционный суд мотивировал свое решение тем, что несколько пунктов этого документа противоречат национальному законодательству.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]