Молдавия предложит России новый проект договора по кредиту в 200 млн евро - президент Додон

Президент Молдавии заявил, что в ближайшее время правительство страны обратится к России с просьбой начать новые переговоры о предоставлении кредита на 200 млн евро.

"Правительство примет постановление об инициировании таких переговоров с Россией, с учетом замечаний Конституционного суда. Правительство предложит новый проект договора с Россией. Надеюсь, что мы достаточно быстро подпишем новый договор, нам очень нужны эти деньги", - сказал Додон в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает", который провел в прямом эфире в социальных сетях.

Как сообщалось, соглашение с Россией о предоставлении Молдавии кредита на 200 млн евро было подписано 17 апреля, а 23 апреля документ был ратифицирован молдавским парламентом.

В тот же день Конституционный суд Молдавии приостановил действие закона о ратификации соглашения до рассмотрения по существу трех депутатских запросов, опротестовавших некоторые пункты документа.

На заседании 7 мая КС Молдавии аннулировал соглашение, а также постановление правительства о начале переговоров с Россией по поводу предоставления кредита и закон парламента о ратификации соглашения с Россией о предоставлении кредита на 200 млн евро. Конституционный суд мотивировал свое решение тем, что несколько пунктов этого документа противоречат национальному законодательству.