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Дальнее зарубежье 15.05.2020 14:42

В Бразилии более 200 тыс. заражений Covid-19, за сутки выявлено почти 14 тыс.случаев

В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тыс. случаев заражения коронавирусом, это самый большой показатель за время пандемии в этой стране, сообщает бразильский портал G1.

Таким образом, к пятнице Бразилия перешагнула отметку в 200 тыс. выявленных заражений, теперь в стране подтверждено 202,9 тыс. случаев заражений COVID-19 с начала пандемии.

В Бразилии скончались почти 14 тыс. человек, зараженных коронавирусом.

Эксперты полагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, и дальше ситуация нормализуется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]