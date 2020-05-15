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Дальнее зарубежье 15.05.2020 15:03

Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла на Украине

Президент США Дональд Трамп официально внес на рассмотрение Сената США представление о назначении Кита Дейтона послом США в Киеве, сообщает Белый Дом.

"Номинации, отправленные в Сенат: Кит У. Дейтон из Вашингтона на (должность - ИФ) чрезвычайного и полномочного посла США в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома.

Как сообщалось, Дейтон в настоящее время является директором Центра им.Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США на Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве США в РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ПОСОЛ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]