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Бизнес и законодательство 15.05.2020 13:22

Азербайджан в январе-апреле экспортировал полипропилена и полиэтилена почти на $60,5 млн

Азербайджан в январе-апреле 2020 года экспортировал 80 тыс. 553,38 тонн полимерной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"За январь-апрель 2020 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил 80 тыс. 553,38 тонн на $60 млн 482,46 тыс., увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении на 18,9%, в стоимостном сократилось на 2,5%.

При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,96%, в структуре ненефтяного экспорта – 11,02%.

По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее в январе-апреле 2020 года на поставки полиэтилена в первичной форме пришлось 45 тыс. 581,33 тонны на $29 млн 826,52 тыс., полипропилена в первичной форме – 31 тыс. 694,82 тонн на $26 млн 454,31 тыс.

В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от этих заводов за период деятельности ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.

В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения «Азерихимия» компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛИМЕРЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]