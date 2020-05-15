Азербайджан в январе-апреле экспортировал полипропилена и полиэтилена почти на $60,5 млн

Азербайджан в январе-апреле 2020 года экспортировал 80 тыс. 553,38 тонн полимерной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"За январь-апрель 2020 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил 80 тыс. 553,38 тонн на $60 млн 482,46 тыс., увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении на 18,9%, в стоимостном сократилось на 2,5%.

При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,96%, в структуре ненефтяного экспорта – 11,02%.

По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее в январе-апреле 2020 года на поставки полиэтилена в первичной форме пришлось 45 тыс. 581,33 тонны на $29 млн 826,52 тыс., полипропилена в первичной форме – 31 тыс. 694,82 тонн на $26 млн 454,31 тыс.

В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от этих заводов за период деятельности ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.

В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения «Азерихимия» компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.

Н.Аббасова