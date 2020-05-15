Азербайджан в январе-апреле экспортировал полипропилена и полиэтилена почти на $60,5 млн

Азербайджан в январе-апреле 2020 года экспортировал 80 тыс. 553,38 тонн полимерной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
"За январь-апрель 2020 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил 80 тыс. 553,38 тонн на $60 млн 482,46 тыс., увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении на 18,9%, в стоимостном сократилось на 2,5%.
При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,96%, в структуре ненефтяного экспорта – 11,02%.
По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее в январе-апреле 2020 года на поставки полиэтилена в первичной форме пришлось 45 тыс. 581,33 тонны на $29 млн 826,52 тыс., полипропилена в первичной форме – 31 тыс. 694,82 тонн на $26 млн 454,31 тыс.
В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.
В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.
В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от этих заводов за период деятельности ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.
В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения «Азерихимия» компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Трамп заверил Алиева в поддержке Вашингтоном мирного урегулирования конфликта в Карабахе
В Азербайджане задержан замглавы Погранслужбы по подозрению в незаконных действиях в Береговой охране
Азербайджан в I квартале вошел в пятерку стран по въездному туризму в РФ
Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана около 23 кг наркотиков
Число жертв коронавируса в мире превысило 302 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 443 тыс. - университет Хопкинса
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Власти Катара под угрозой тюрьмы вводят обязательное ношение масок против коронавируса
Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла на Украине
В Бразилии более 200 тыс. заражений Covid-19, за сутки выявлено почти 14 тыс.случаев
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог