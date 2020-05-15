Президент Азербайджана провел видеоконференцию с руководством CISCO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел видеоконференцию с руководством компании CISCO, сообщает сайт главы государства.

В видеоконференции, которая состоялась по инициативе компании CISCO, приняли участие исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании Келли Крамер, вице-президент Гай Дитрих и другие представители CISCO.

С азербайджанской стороны в ней также участвовали помощник президента Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Б.Рустамбеков