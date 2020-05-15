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Транспорт и связь 15.05.2020 13:34

Президент Азербайджана провел видеоконференцию с руководством CISCO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел видеоконференцию с руководством компании CISCO, сообщает сайт главы государства.

В видеоконференции, которая состоялась по инициативе компании CISCO, приняли участие исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании Келли Крамер, вице-президент Гай Дитрих и другие представители CISCO.

С азербайджанской стороны в ней также участвовали помощник президента Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, CISCO, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]