Президент Азербайджана провел видеоконференцию с руководством CISCO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел видеоконференцию с руководством компании CISCO, сообщает сайт главы государства.
В видеоконференции, которая состоялась по инициативе компании CISCO, приняли участие исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании Келли Крамер, вице-президент Гай Дитрих и другие представители CISCO.
С азербайджанской стороны в ней также участвовали помощник президента Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.
Б.Рустамбеков
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