Азербайджан в январе-апреле сократил импорт продовольствия на 3,1%

Азербайджан в январе-апреле 2020 года сократил импорт продовольствия на 3,1% - до $513 млн 845,2 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу –279 тыс. 763,1 тонн (спад на 46,1%) на $60 млн 841,26 тыс., плодоовощную продукцию –165 тыс. 632,73 тонн (рост на 6,2%) на сумму $88 млн 982,28 тыс., мясо – 16 тыс. 307,5 тонн (спад на 2,2%) на сумму $29 млн 339,34 тыс., масла растительного и животного происхождения – 58 тыс. 962,22 тонн (рост на 15,1%) на $54 млн 180,36 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-апреле 2020 года составил 5 тыс. 353,42 тонн (рост на 30,1%) на $26 млн 760,69 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 15,19% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова