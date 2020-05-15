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Бизнес и законодательство 15.05.2020 13:41

Азербайджан в январе-апреле сократил импорт продовольствия на 3,1%

Азербайджан в январе-апреле 2020 года сократил импорт продовольствия на 3,1% - до $513 млн 845,2 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу –279 тыс. 763,1 тонн (спад на 46,1%) на $60 млн 841,26 тыс., плодоовощную продукцию –165 тыс. 632,73 тонн (рост на 6,2%) на сумму $88 млн 982,28 тыс., мясо – 16 тыс. 307,5 тонн (спад на 2,2%) на сумму $29 млн 339,34 тыс., масла растительного и животного происхождения – 58 тыс. 962,22 тонн (рост на 15,1%) на $54 млн 180,36 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-апреле 2020 года составил 5 тыс. 353,42 тонн (рост на 30,1%) на $26 млн 760,69 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 15,19% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]