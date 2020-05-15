Банки в Азербайджане сохраняют проблемы с недостаточным бизнес-кредитованием – эксперт

В Азербайджане ощущается недостаток в качественных бизнес-проектах для кредитования со стороны банков, считает первый заместитель председателя правления ОАО «AccessBank» Евгения Гашикулина.
«У банковского сектора Азербайджана еще с прошлого года осталась проблема недостаточности бизнес-кредитования. У каких-то банков это было связано с их стратегией, у каких-то – с объемом рисков, которые банк готов на себя взять. Это, в частности, наш случай – мы бы хотели выдать в прошлом году больше кредитов, но не видели такое количество кредитоспособных бизнесов. На данный момент эта проблема может усугубиться - в связи с тем, что происходит спад деловой активности», - сказала Гашикулина в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Однако, по ее словам, шаги, предпринимаемые правительством, помогут преодолеть сложившуюся ситуацию.
«Программа поддержки правительства по субсидированию и частичному гарантированию кредитов выполняет часть задач, так как является по своей сути разделением рисков. Хотелось бы, чтобы бенефециарами данной программы были все ненефтяные сектора, включая торговлю и определенные услуги. Также мы надеемся на упрощение процедур по акцептованию заемщиков», - отметила она.
Согласно данным Центробанка, на 31 марта 2020 года кредитный портфель банков оценивается в 15 млрд 232,7 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 2,2%).
При этом в январе-марте текущего года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 3,7% - до 9 млрд 365,7 млн манатов или 61,5% всего кредитного портфеля банков.
Полностью интервью с Евгенией Гашикулиной опубликовано на сайте www.interfax.az.
А.Мамедов
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