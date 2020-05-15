Нынешняя система страхования вкладов в Азербайджане снижает мотивацию клиентов при выборе банка – AccessBank

Текущая ситуация со страхованием вкладов в Азербайджане приводит к отсутствию у вкладчиков необходимости тщательного выбора банка при размещении вклада, считает первый заместитель председателя правления ОАО «AccessBank» Евгения Гашикулина.

«Фонд страхования вкладов (ADIF) - замечательный инструмент, который придает стабильность банковскому сектору. Но это и инструмент, который снижает мотивацию клиентов сделать правильный выбор между банками. Люди смотрят только на процентную ставку, другие параметры, которые раньше играли определяющую роль при выборе банка – прозрачность банка, бизнес модель, структура акционеров, комфортный сервис и т.д. – не играют для клиента большой роли», - заявила Гашикулина в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, клиенты должны обращать внимание на другие моменты, так как они демонстрируют устойчивость того или иного банка.

Система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена в Азербайджане с 1 марта 2016 года сроком. Эта система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 12% годовых (с 1 июня 2020г) и в инвалюте выше 2,5% годовых не подпадают под страхование.

Данная система страхования вкладов будет действовать до 4 декабря 2020 года.

А.Мамедов