Газовики Германии хотят создать за 10 лет сеть транспортировки водорода протяжённостью 1200 км

Ассоциация газотранспортных операторов Германии (FNB Gas - Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.) включила в национальный план развития сети на 2020-2030 годы создание системы транспортировки водорода - главным образом на основе перевода под эти цели существующих трубопроводов, качающих природный газ.
Ассоциация составила план H2-Startnetz 2030, согласно которому в ближайшие десять лет на северо-западе ФРГ планируется создать сеть из 1,2 км, из которых 1,1 тыс. будут конвертированы из действующих магистралей и 100 км будет построено. Инвестиции в этот проект оцениваются в 660 млн евро. Но они не должны значительно увеличить расходы потребителей. Увеличение тарифа на магистральный транспорт газа в 2031 году составит не более 1%, посчитали в FNB Gas.
Сеть H2-Startnetz 2030 будет предназначаться для транспортировки водорода от проектов по производству "зеленого газа" на севере Германии к крупным промышленным потребителям, таким как металлургические предприятия или нефтеперерабатывающие заводы в Северном Рейне - Вестфалии и Нижней Саксонии (регионы Эссена, Ганновера, Гамбурга).
В дальнейшем FNB Gas видит расширение сети водородопроводов на всю страну - от Ростока на севере до Мюнхена на юге и Лейпцига и Дрездена на востоке. Основой этих водородопроводов также видится конверсия от транспортировки метана на транспортировку водорода.
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