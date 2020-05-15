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Дальнее зарубежье 15.05.2020 19:27

Газовики Германии хотят создать за 10 лет сеть транспортировки водорода протяжённостью 1200 км

Ассоциация газотранспортных операторов Германии (FNB Gas - Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.) включила в национальный план развития сети на 2020-2030 годы создание системы транспортировки водорода - главным образом на основе перевода под эти цели существующих трубопроводов, качающих природный газ.

Ассоциация составила план H2-Startnetz 2030, согласно которому в ближайшие десять лет на северо-западе ФРГ планируется создать сеть из 1,2 км, из которых 1,1 тыс. будут конвертированы из действующих магистралей и 100 км будет построено. Инвестиции в этот проект оцениваются в 660 млн евро. Но они не должны значительно увеличить расходы потребителей. Увеличение тарифа на магистральный транспорт газа в 2031 году составит не более 1%, посчитали в FNB Gas.

Сеть H2-Startnetz 2030 будет предназначаться для транспортировки водорода от проектов по производству "зеленого газа" на севере Германии к крупным промышленным потребителям, таким как металлургические предприятия или нефтеперерабатывающие заводы в Северном Рейне - Вестфалии и Нижней Саксонии (регионы Эссена, Ганновера, Гамбурга).

В дальнейшем FNB Gas видит расширение сети водородопроводов на всю страну - от Ростока на севере до Мюнхена на юге и Лейпцига и Дрездена на востоке. Основой этих водородопроводов также видится конверсия от транспортировки метана на транспортировку водорода.

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Тэги: ФРГ, ВОДОРОД, ТРУБЫ, СЕТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]