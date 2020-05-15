Американцы перестают соблюдать режим изоляции из-за коронавируса - опрос

Большинство совершеннолетних американцев заявили в ходе опроса, что в основном соблюдают действующий в связи с пандемией коронавируса режим изоляции, сообщает институт исследований общественного мнения Gallup.

Так, о том, что они полностью соблюдают режим изоляции, заявили 17% респондентов, а 41% опрошенных подтвердили, что в основном соблюдают его. Таким образом, не менее 58% опрошенных американцев заявили, что до сих пор не отказались от соблюдения мер, направленных на сдерживание распространения вируса.

В то же время, число соблюдающих ограничения американцев продолжает постепенно снижаться. Пика оно достигало с 30 марта по 5 апреля, когда 75% граждан США заявляли, что придерживаются режима изоляции. На протяжении апреля показатель колебался в промежутке от 74% до 68%.

Также граждане США заявили, что нарушают режим изоляции, чтобы сходить в продуктовый магазин, на работу или в гости.

В опросе приняли участие более 4,1 тыс. совершеннолетних граждан США. Их спрашивали о том, как они соблюдали режим изоляции с 4 по 10 мая.

США по-прежнему лидируют в списке стран с самым высоким числом выявленных заражений. В этой стране, согласно информации сайта Worldometers, отслеживающего статистику заражений в мире, зарегистрировано порядка 1,5 млн случаев COVID-19 с начала пандемии в мире. Выздоровели в США 312 тыс. человек, скончались - 86,9 тыс. пациентов с коронавирусом.