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Дальнее зарубежье 15.05.2020 15:12

Власти Катара под угрозой тюрьмы вводят обязательное ношение масок против коронавируса

Власти Катара с 17 мая вводят обязательное ношение масок вне дома под угрозой тюремного заключения и высоких штрафов, сообщило в пятницу издание Middle East Eye.

Нарушителям этой меры борьбы с коронавирусом грозят тюремные сроки до трех лет и штрафы до $55 тыс.

В Катаре с населением в 2,7 млн человек зарегистрировано более 28 тыс. инфицированных коронавирусом. 14 человек скончались от этого недуга.

В стране закрыты рестораны, бары, мечети.

Катар примет чемпионат мира по футболу в 2022 году. Строительство объектов к мундиалю в условиях вспышки коронавируса в стране продолжается, отмечает издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАТАР, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, МАСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]