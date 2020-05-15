Власти Катара под угрозой тюрьмы вводят обязательное ношение масок против коронавируса

Власти Катара с 17 мая вводят обязательное ношение масок вне дома под угрозой тюремного заключения и высоких штрафов, сообщило в пятницу издание Middle East Eye.

Нарушителям этой меры борьбы с коронавирусом грозят тюремные сроки до трех лет и штрафы до $55 тыс.

В Катаре с населением в 2,7 млн человек зарегистрировано более 28 тыс. инфицированных коронавирусом. 14 человек скончались от этого недуга.

В стране закрыты рестораны, бары, мечети.

Катар примет чемпионат мира по футболу в 2022 году. Строительство объектов к мундиалю в условиях вспышки коронавируса в стране продолжается, отмечает издание.