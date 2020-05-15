Во французском правительстве довольны первыми результатами снятия ограничений в стране

Во французском правительстве заявили, что позитивно оценивают первые результаты снятия ряда ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с коронавирусом.
В эфире телеканала "Франс-2" официальный представитель правительства Сибет Ндиай заявила, что первые итоги "в целом позитивные".
"Меры в рамках процесса снятия ограничений довольно хорошо выполняются", - добавила она, указав, в частности, на обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте.
Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.
При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.
На этой неделе во Франции началось постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.
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