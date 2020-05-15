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СНГ 15.05.2020 18:26

Россия завершила выполнение задач по борьбе c Covid-19 в Сербии - Шойгу

Российские военные завершили работу в Сербии, где оказывали помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине",- сказал Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путин о борьбе с Covid-19 в войсках.

Как сообщал "Интерфакс", весной около 200 военнослужащих-специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) были направлены за рубеж на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией - в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Армению.

3-4 апреля одиннадцатью самолетами военно-транспортной авиации в Сербию был переброшен отряд из 87 российских военнослужащих. Среди них - военные медики, специалисты-вирусологи войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

23 апреля Минобороны РФ сообщило о завершении работы в Боснии и Герцеговине. 2 мая стало известно, что власти Боснии и Герцеговины не пустили российский отряд повторно для проведения дезинфекции клиники от коронавируса.

В Италию в марте Минобороны России 15 самолетами перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. 8 мая началась возвращение российских специалистов из Италии. В настоящее время Минобороны РФ завершает вывод отряда из Италии.

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Тэги: РОССИЯ, СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]