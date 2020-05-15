Россия завершила выполнение задач по борьбе c Covid-19 в Сербии - Шойгу

Российские военные завершили работу в Сербии, где оказывали помощь в борьбе с распространением коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине",- сказал Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путин о борьбе с Covid-19 в войсках.
Как сообщал "Интерфакс", весной около 200 военнослужащих-специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) были направлены за рубеж на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией - в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Армению.
3-4 апреля одиннадцатью самолетами военно-транспортной авиации в Сербию был переброшен отряд из 87 российских военнослужащих. Среди них - военные медики, специалисты-вирусологи войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.
23 апреля Минобороны РФ сообщило о завершении работы в Боснии и Герцеговине. 2 мая стало известно, что власти Боснии и Герцеговины не пустили российский отряд повторно для проведения дезинфекции клиники от коронавируса.
В Италию в марте Минобороны России 15 самолетами перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. 8 мая началась возвращение российских специалистов из Италии. В настоящее время Минобороны РФ завершает вывод отряда из Италии.
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