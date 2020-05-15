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Дальнее зарубежье 15.05.2020 18:47

МИД КНР призвал США к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Пекин в пятницу призвал Вашингтон к совместной борьбе с коронавирусом COVID-19, передают западные СМИ.

На брифинге представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что правительства обеих государств должны "вместе бороться с вирусом". Однако, он добавил, что это потребует от США "желания работать с нами".

В четверг президент США Дональд Трамп пригрозил "разорвать все отношения" с Китаем, обвинив его в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить распространения коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать с США в расследовании причин распространения коронавируса. По его словам, Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19 и получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОРОНАВИРУС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]