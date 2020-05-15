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Дальнее зарубежье 15.05.2020 19:13

Во Франции продолжают ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения

Во Франции продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают французские СМИ.

К примеру, на севере Франции в департаменте Па-де-Кале в пятницу открыли пляжи. Пока отдыхать и загорать на них не разрешается, можно только заниматься спортом или совершать прогулки.

В Парижском регионе разрешили местным жителям посещать десятки лесных массивов, которые до этого были закрыты. Теперь граждане смогут "совершать прогулки и заниматься индивидуальными тренировками" в этих лесопарковых зонах, отметили в департаменте лесопользования регионе.

В свою очередь французская железнодорожная компания SNCF в пятницу начала предоставлять возможность бронирования билетов на скоростные и междугородние поезда на период летних каникул - июль и август. Ранее эта опция была недоступна из-за ситуации с коронавирусом.

Французские власти с 11 мая постепенно снимают ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

На этой неделе во Франции началось постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МЕРЫ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]