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СНГ 15.05.2020 19:03

Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи - Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили отмечает, что Украине нужно сотрудничать с МВФ до тех пор, пока страна не будет в состоянии обойтись без его финансовой и реформаторской помощи.

"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция в отношении МВФ. Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, так как особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", - написал он в пятницу на своей странице в фейсбуке.

Саакашвили подчеркнул, что на данном этапе он выступает за усиление связей, которые способствуют реализации программы реформ в Украине.

"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны дойти до ситуации, когда помощь МВФ больше не требуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - отметил он.

Саакашвили считает, что любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины.

Экс-президент Грузии Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины, 7 мая этого года.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, МВФ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]