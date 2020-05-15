Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи - Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили отмечает, что Украине нужно сотрудничать с МВФ до тех пор, пока страна не будет в состоянии обойтись без его финансовой и реформаторской помощи.
"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция в отношении МВФ. Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, так как особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", - написал он в пятницу на своей странице в фейсбуке.
Саакашвили подчеркнул, что на данном этапе он выступает за усиление связей, которые способствуют реализации программы реформ в Украине.
"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны дойти до ситуации, когда помощь МВФ больше не требуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - отметил он.
Саакашвили считает, что любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины.
Экс-президент Грузии Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины, 7 мая этого года.
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