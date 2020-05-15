В Лондоне не видят почти никакого прогресса в переговорах с ЕС об отношениях после Brexit

Лондон и Брюссель пока не добились практически никакого прогресса в достижении соглашения по вопросам отношений между Великобританией и ЕС после Brexit, заявил в пятницу главный переговорщик британской стороны Дэвид Фрост.
"Я сожалею, что мы добились лишь очень малого прогресса по соглашению по наиболее значительным вопросам для нас", - приводит телеканал Sky News слова Фроста после завершения очередного раунда переговоров.
В свою очередь координатор стороны ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил на пресс-конференции в Брюсселе о своем разочаровании прошедшим третьим раундом переговоров.
"Наши дискуссии на этой неделе могли внести полезную ясность по нескольким темам, таким как торговля, транспорт участие Соединенного Королевства в будущих программах союза, рыболовство (...). За исключением нескольких скромных подвижек, не было возможным достичь какого-либо прогресса по более сложным темам", - сказал переговорщик Евросоюза.
По его словам, британская сторона не захотела обсуждать даже согласованные с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в совместной политической декларации темы.
Барнье также заявил о разочаровании "недостатком устремленности (переговорщиков - ИФ) Соединенного Королевства в других областях, которые не являются центральными пунктами переговоров, но которые, тем не менее, важны и символичны".
При этом он перечислил с подробностями целый ряд направлений, по которым не произошло никакого сближения позиций сторон, назвав в итоге своё выступление на пресс-конференции "разочаровывающим отчетом".
Третья серия переговоров между Лондоном и Брюсселем завершилась в пятницу, она проходила в формате видеоконференции всю неделю.
Если Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлевать переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.
Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.
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