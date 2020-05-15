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Дальнее зарубежье 15.05.2020 20:47

В Германии начали открываться бары и рестораны

Рестораны и бары в Берлине и некоторых других городов в пятницу возобновляют работы в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

При открытии заведения должны соблюдать ряд мер, в том числе соблюдение социальной дистанции. Обслуживающий персонал обязали носить маски, от клиентов этого не требуют.

Кроме того, сотрудников ресторана рекомендовали запрашивать контактные данные у всех посетителей и хранить их в течение четырех недель на случай, если будет выявлен случай распространения инфекции.

С пятницы рестораны заработали не только в германской столице, но и на территории земель Бранденбург, Гессен, Саксония и Тюрингия.

Ранее в мае канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены, а также на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек.

Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]