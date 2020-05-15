В Германии начали открываться бары и рестораны

Рестораны и бары в Берлине и некоторых других городов в пятницу возобновляют работы в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.
При открытии заведения должны соблюдать ряд мер, в том числе соблюдение социальной дистанции. Обслуживающий персонал обязали носить маски, от клиентов этого не требуют.
Кроме того, сотрудников ресторана рекомендовали запрашивать контактные данные у всех посетителей и хранить их в течение четырех недель на случай, если будет выявлен случай распространения инфекции.
С пятницы рестораны заработали не только в германской столице, но и на территории земель Бранденбург, Гессен, Саксония и Тюрингия.
Ранее в мае канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены, а также на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек.
Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса COVID-19.
Президент Алиев уволил замначальника Государственной пограничной службы
Президент Алиев утвердил соглашение с Турцией об энергосотрудничестве
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Роснефть в 2020г может снизить добычу на 24 млн т из-за ОПЕК+, в 2021г снижение составит 33 млн т от плана
Азербайджан и CISCO планируют сотрудничество в сфере улучшения контроля над водными резервами
Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов
КНР тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - комиссия здравоохранения
В Таиланде готовятся к открытию туристических объектов
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог