Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов

"Роснефть" выбирает активы для сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на основе экономической эффективности, говорится в презентации компании.

При этом НК продолжит разработку новых месторождений.

Также компания использует эффективное управление фондом скважин, в частности, ограничение дебитов без консервации скважин и периодическую эксплуатацию.

Объем сокращений в рамках сделки ОПЕК+ пропорционален доле в добыче, добыча газового конденсата исключена из квот.