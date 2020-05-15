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ТЭК 15.05.2020 21:02

Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов

"Роснефть" выбирает активы для сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на основе экономической эффективности, говорится в презентации компании.

При этом НК продолжит разработку новых месторождений.

Также компания использует эффективное управление фондом скважин, в частности, ограничение дебитов без консервации скважин и периодическую эксплуатацию.

Объем сокращений в рамках сделки ОПЕК+ пропорционален доле в добыче, добыча газового конденсата исключена из квот.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]