Роснефть в рамках сделки ОПЕК+ продолжит разработку новых активов

"Роснефть" выбирает активы для сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на основе экономической эффективности, говорится в презентации компании.
При этом НК продолжит разработку новых месторождений.
Также компания использует эффективное управление фондом скважин, в частности, ограничение дебитов без консервации скважин и периодическую эксплуатацию.
Объем сокращений в рамках сделки ОПЕК+ пропорционален доле в добыче, добыча газового конденсата исключена из квот.
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